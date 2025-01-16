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Блог частного инвестора

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Что такое антихреза?

Что такое антихреза?

Антихреза это особый вид заемного правоотношения, который представляет собой соглашение между кредитором и заемщиком, при котором заемщик предоставляет кредитору право временного пользования своим имуществом в счет погашения долга.

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