Что такое антихреза?

Антихреза это особый вид заемного правоотношения, который представляет собой соглашение между кредитором и заемщиком, при котором заемщик предоставляет кредитору право временного пользования своим имуществом в счет погашения долга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)