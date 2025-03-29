Пылающий ад в Днепре — Русские дроны и ракеты снесли французский опорник и выбили верхушку СБУ Юлия СоколоваВ ночь на 29 марта русская армия нанесла очередной мощнейший удар по глубинным тылам ВСУ, и на этот раз — не просто по инфраструктуре, а по «сердцу» координации западного влияния в регионе.