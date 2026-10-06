14 снарядов времен Второй мировой войны обезвредили под Воронежем

5 октября 2026 года на подрывной площадке Каширского муниципального района взрывотехники уничтожили 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны по заявке администрации города Воронежа.
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