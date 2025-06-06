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  • Nata
    Они и живыми ему не нужны были, иначе не послал бы умирать, а уж мертвыми тем более.Обмен не состоялся
  • Регина Толстоброва
    Молодцы!Освобождение Федо...
  • Регина Толстоброва
    За эти трупы так много платить  надо.Обмен не состоялся

Комбинированный удар по Украине. 06.06.2025

Комбинированный удар по Украине. 06.06.2025

С 11 вечерам до 7 утра ВС РФ наносили по Украине мощный комбинированный ракетно-бебспилотный удар.Применялись баллистические ракеты, крылатые ракеты воздушного и морского базирования, различные беспилотники.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Вот так и надо, бить их до победного конца. Это не люди, а звери.
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19 час.
Tania Еременко
Давно пора прекратить либеральничать с террористским режимом Зели.
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17 час.
Вячеслав Карюкалов
Хм.
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8 час.
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