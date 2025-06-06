С 11 вечерам до 7 утра ВС РФ наносили по Украине мощный комбинированный ракетно-бебспилотный удар.Применялись баллистические ракеты, крылатые ракеты воздушного и морского базирования, различные беспилотники.
Комбинированный удар по Украине. 06.06.2025
Комментарии
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Регина Толстоброва
Вот так и надо, бить их до победного конца. Это не люди, а звери.
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19 час.
Tania Еременко
Давно пора прекратить либеральничать с террористским режимом Зели.
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17 час.
Вячеслав Карюкалов
Хм.
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8 час.
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