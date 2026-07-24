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SPLETNIK

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Джейсон Стэтхем показал новые фото с отдыха с Рози Хантингтон-Уайтли и детьми

Джейсон Стэтхем показал новые фото с отдыха с Рози Хантингтон-Уайтли и детьми

58-летний Джейсон Стэтхем и 39-летняя Рози Хантингтон-Уайтли продолжают проводить время на Мальте с детьми — сыном Джеком и дочерью Изабеллой.

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