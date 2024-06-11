Минобороны: в России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

В Минобороны России объявили о начале второго этапе учений нестратегических ядерных сил. «В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил», — говорится в сообщении ведомства.
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