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«Марсель» связывался с Гальтье. Экс-тренер «ПСЖ» работал с директором клуба Тессье в «Сент-Этьене», его адвокат вел дела президента

«Марсель» связывался с Гальтье. Экс-тренер «ПСЖ» работал с директором клуба Тессье в «Сент-Этьене», его адвокат вел дела президента

Как сообщает L’Equipe, руководство «Марселя» связывалось с представителями Гальтье. Экс-тренер «ПСЖ» входит в число кандидатов на замену Марселино, уволенного на прошлой неделе после 7 матчей на посту главного тренера.

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