Дети каких советских «вождей» сбежали на Запад

Дети руководителей Советского Союза оказались обречены на повышенное внимание со стороны общества. Считалось, что отпрыски высокопоставленных родителей должны были обязательно продолжить трудиться на благо родного государства.
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