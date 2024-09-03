«Она встала на колено и поцеловала мне руку», — Терешина вспомнила о том, что натворила Жанна Фриске

Жанна Фриске — удивительный человек, которого все по сей день вспоминают с трепетом и волнением. Вс е эти годы ее вспоминают теплыми словами, а все потому что певица была одной из тех, кто по-настоящему умел любить и радоваться за других.
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