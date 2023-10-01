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Арестович*: Россия и Украина, объединившись, будут править всем миром

Арестович*: Россия и Украина, объединившись, будут править всем миром

Экс-советник администрации главы киевского режима Алексей Арестович* в ходе разговора с журналистами сообщил, что такие государства, как Российская Федерация и Украина, при их объединении, могли бы серьезным образом влиять на мировое сообщество.

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