Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели заявил, что российские власти обсуждают запрет экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГ) до конца 2026 года.
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