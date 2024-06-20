Маск привлек компанию Dell к созданию своего суперкомпьютера

Серверные стойки для суперкомпьютера Маска / © Dell Technologies Генеральный директор Dell Майкл Делл сообщил, что его компания помогает строить «фабрику искусственного интеллекта» Маска вместе с производителем графических процессоров для ИИ Nvidia, которая станет основой для создания следующей версии чат-бота Grok от xAI.