Договорняк в нашем биатлоне: разыграли победу через камень-ножницы-бумагу

В российском биатлоне стартовал зимний сезон – и победу в первой же гонке разыграли… через камень-ножницы-бумагу! ● Сезон в этом году начинается на Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске – это коммерческий турнир, организованный президентом Федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым.
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