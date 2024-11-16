Договорняк в нашем биатлоне: разыграли победу через камень-ножницы-бумагу

В российском биатлоне стартовал зимний сезон – и победу в первой же гонке разыграли… через камень-ножницы-бумагу! ● Сезон в этом году начинается на Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске – это коммерческий турнир, организованный президентом Федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым.