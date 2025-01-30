Сваха рассказала, как популярность Юры Борисова повлияла на его брак

Юра Борисов стал одной из ярчайших звезд российского кино. Его имя не просто широко известно среди отечественных зрителей, но и теперь с трепетом произносится за границей благодаря номинации на премию «Оскар» за роль в голливудском фильме «Анора» в 2024 году.