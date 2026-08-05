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Порядок, государство

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Миграционной службой МВД России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции и подделке документов

Миграционной службой МВД России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции и подделке документов

«Сотрудниками Миграционной службы МВД России во взаимодействии с ФСБ России задержаны трое иностранцев, подозреваемых в организации незаконной миграции, а также изготовлении и сбыте поддельных российских и иностранных официальных документов.

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