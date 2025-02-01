Журналист из США назвал Россию крупнейшей ядерной державой, с которой Америка должна считаться. Американский журналист Такер Карлсон назвал главу Киевского режима Владимира Зеленского диктатором во время интервью с британским журналистом Пирсом Морганом.
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