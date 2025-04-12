Зампредседателя AK Parti Коркмаз: РФ и США продолжат переговоры в Турции

Переговорный процесс между Россией и США продолжится в Турции. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз.
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