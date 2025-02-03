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Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности

Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности

ТАСС/Дмитрий Дмитриев Последние три убийства, в которых сознался "ангарский маньяк" Михаил Попков, не имеют срока давности из-за повышенной общественной опасности, сообщили в РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

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