Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности

ТАСС/Дмитрий Дмитриев Последние три убийства, в которых сознался "ангарский маньяк" Михаил Попков, не имеют срока давности из-за повышенной общественной опасности, сообщили в РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии