Рассказываем, как в Бобруйском районе прошел республиканский субботник. Наш большой фоторепортаж.

12 апреля во всех уголках нашей страны проходил республиканский субботник. Белорусы дружно занимались благоустройством и приведением в порядок рабочих мест, объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.