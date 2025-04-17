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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Рассказываем, как в Бобруйском районе прошел республиканский субботник. Наш большой фоторепортаж.

Рассказываем, как в Бобруйском районе прошел республиканский субботник. Наш большой фоторепортаж.

12 апреля во всех уголках нашей страны проходил республиканский субботник. Белорусы дружно занимались благоустройством и приведением в порядок рабочих мест, объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

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