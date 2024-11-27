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Несекретные материалы

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Начинается апробация новых правил въезда мигрантов

Начинается апробация новых правил въезда мигрантов

С 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнется эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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