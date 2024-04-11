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Илон Маск рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет человека

Илон Маск рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет человека

Илон Маск, знаменитый миллиардер, известный своими прорывами в области космических технологий и электромобилей, рассказал в интервью Financial Times о своих ожиданиях относительно будущего искусственного интеллекта.

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