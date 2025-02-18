Азиатско-Тихоокеанские рынки демонстрируют рост на фоне данных по экономике Японии

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно выросли в понедельник. Японский индекс Nikkei 225 остался практически без изменений, закрывшись на отметке 39 174,25, в то время как Topix прибавил 0,28%, достигнув 2 766,9 пунктов.