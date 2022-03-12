Два человека погибли в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Воронеже. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Губернатор назвал причину взрыва в девятиэтажке в Воронеже Взрыв газовоздушной смеси в доме на улице Хользунова, 88 произошел в ночь на 12 марта.