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Губернатор назвал причину взрыва в девятиэтажке в Воронеже

Губернатор назвал причину взрыва в девятиэтажке в Воронеже

Два человека погибли в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Воронеже. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Губернатор назвал причину взрыва в девятиэтажке в Воронеже Взрыв газовоздушной смеси в доме на улице Хользунова, 88 произошел в ночь на 12 марта.

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