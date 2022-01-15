Заноза

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Цена компромисса Казахстана с русофобами

Цена компромисса Казахстана с русофобами

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в среду, что его организация, входящая в структуру МИД РФ, отказывается от работы с только что назначенным новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым, назвав его «русофобской дрянью».

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