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«Зеленского казнят прямо на Майдане». Украинцы прислушались к Путину? Прозвучали важные слова президента РФ

«Зеленского казнят прямо на Майдане». Украинцы прислушались к Путину? Прозвучали важные слова президента РФ

Автор: Валентин Меликов Следующая зима рискует стать роковой для киевской власти и режима, созданного Зеленским: украинцы начали осознавать, что совершили огромную ошибку, поверив в обещания «майданной владыки».

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