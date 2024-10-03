«Зеленского казнят прямо на Майдане». Украинцы прислушались к Путину? Прозвучали важные слова президента РФ

Автор: Валентин Меликов Следующая зима рискует стать роковой для киевской власти и режима, созданного Зеленским: украинцы начали осознавать, что совершили огромную ошибку, поверив в обещания «майданной владыки».
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