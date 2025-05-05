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Дуглас Сантос: "Зенит" верит в чемпионство РПЛ в сезоне 2024/25

Дуглас Сантос: "Зенит" верит в чемпионство РПЛ в сезоне 2024/25

Капитан "Зенита" Дуглас Сантос уверен в шансе команды на победу в РПЛ 2024/25. После победы в Санкт-Петербурге со счетом 2:1 над гостями, "Зенит" остается на втором месте, отставая от "Краснодара" на четыре очка.

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