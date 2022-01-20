США выдвинули обвинения белорусским чиновникам

Власти США в четверг выдвинули обвинения против ряда должностных лиц Белоруссии в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, говорится в распространенном заявлении американского минюста.