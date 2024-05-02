В РФ обвинили США в срыве встречи Минфинов и ЦБ БРИКС

Главы делегации Минфина и ЦБ РФ не смогли приехать на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за низости и подлости США, которые затянули с выдачей виз.
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