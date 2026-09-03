22 года трагедии Беслана — память, героизм и жизнь после ада

БЕСЛАН (ИА Реалист). 3 сентября Россия вспоминает одну из самых страшных трагедий современной истории — 22 года назад в результате теракта в школе № 1 города Беслана погибли 334 человека, из которых 186 — дети.
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