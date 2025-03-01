В России изменились правила приема в вузы

В России с 1 марта начали действовать новые правила поступления в высшие учебные заведения. Согласно изменениям, введены единые сроки приема на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры - с 20 июня по 1 сентября (с учетом приема на контракт и дополнительного набора - до 1 октября).