Страна и люди
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Страна и люди

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В России изменились правила приема в вузы

В России изменились правила приема в вузы

В России с 1 марта начали действовать новые правила поступления в высшие учебные заведения. Согласно изменениям, введены единые сроки приема на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры - с 20 июня по 1 сентября (с учетом приема на контракт и дополнительного набора - до 1 октября).

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