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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леклер показал шлем со звездами Шумахера для Гран-при Италии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер продемонстрировал особый шлем для Гран-при Италии . В Монце Скудерия выступает с ливреей, посвященной семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру.

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