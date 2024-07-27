Сборную Южной Кореи на параде спортсменов в Париже объявили как КНДР

Министерство спорта Южной Кореи добивается встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом из-за оплошности, допущенной во время церемонии открытия Олимпиады в Париже, сообщило агентство Yonhap.
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