Зеленский заявил о готовности подписать соглашение с США по полезным ископаемым

Украинский лидер Владимир Зеленский надеется спасти свои отношения с президентом США Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме, а также сообщил, что готов подписать соглашение о разработке полезных ископаемых.
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