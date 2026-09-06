Руководитель Минфина Ирана прибыл в Москву на стратегические переговоры

Глава министерства экономики и финансов Ирана Сейед Али Маданизаде прилетел в столицу России для встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым, сообщила 6 сентября гостелерадиокомпания IRIB.
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