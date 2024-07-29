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Россиянам назвали выдающие мошенников фразы

Россиянам назвали выдающие мошенников фразы

Фразы, вызывающие чувство паники и намекающие на срочность, являются признаком мошенничества. Об этом сообщил член комитета Государственной Думы по информационной политике, депутат Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

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