Кто станет мировым лидером в ближайшие тридцать лет, согласно прогнозам Михаила Левина Елена ГалицкаяАстролог Михаил Борисович Левин представил свой прогноз на будущее мира, утверждая, что после 2030 года Россия станет мировым лидером.
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