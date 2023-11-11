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Кто станет мировым лидером в ближайшие тридцать лет, согласно прогнозам Михаила Левина

Кто станет мировым лидером в ближайшие тридцать лет, согласно прогнозам Михаила Левина

Кто станет мировым лидером в ближайшие тридцать лет, согласно прогнозам Михаила Левина Елена ГалицкаяАстролог Михаил Борисович Левин представил свой прогноз на будущее мира, утверждая, что после 2030 года Россия станет мировым лидером.

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