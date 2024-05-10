Инспектор ДПС Оренбурсгкой области помог семье в условиях паводка

В УМВД России по Оренбургской области поступило обращение от жительницы поселка 9 Января, с пожеланиями выразить благодарность в адрес старшего инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» 1 взвода 3 роты, старшего лейтенанта полиции Марата Залилова.
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