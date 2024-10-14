Ученые открыли тайну происхождения и захоронения Колумба

Испанские ученые открыли тайну происхождения и захоронения Христофора Колумба. Об этом они сообщили в программе «ДНК Колумба: его истинное происхождение», вышедшей в выходные на одном из национальных каналов.
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