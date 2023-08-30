У российской экономики есть потенциал и возможности

Корреспондент издания поговорил с депутатом Государственной Думы, сопредседателем партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» фото: пресс-служба партии --> О том, почему незамедлительно и радикально нужно сменить социально-экономический курс развития России и заняться, наконец, проблемами людей, каким образом можно решить многие сегодняшние и завтрашние проблемы Российской Федерации, об этом корреспондент издания ГлагоL поговорил с депутатом Государственной Думы, сопредседателем партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», председателем Комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадием Семигиным.