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У российской экономики есть потенциал и возможности

У российской экономики есть потенциал и возможности

Корреспондент издания поговорил с депутатом Государственной Думы, сопредседателем партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» фото: пресс-служба партии --> О том, почему незамедлительно и радикально нужно сменить социально-экономический курс развития России и заняться, наконец, проблемами людей, каким образом можно решить многие сегодняшние и завтрашние проблемы Российской Федерации, об этом корреспондент издания ГлагоL поговорил с депутатом Государственной Думы, сопредседателем партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», председателем Комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадием Семигиным.

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