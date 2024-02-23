Андрей Клычков поздравил орловцев с Днём защитника Отечества с передовой

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков отправился в зону проведения специальной военной операции, чтобы передать гуманитарный груз российским бойцам и поздравить их с Днём защитника Отечества.
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