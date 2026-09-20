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В "Единой России" заявили о предварительной победе кандидатов на выборах АКЗС

В "Единой России" заявили о предварительной победе кандидатов на выборах АКЗС

В течение трех дней жители региона выбирали депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания Вице-спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Денис Голобородько заявил о предварительном успехе кандидатов "Единой России" на выборах в региональный парламент.

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