В "Единой России" заявили о предварительной победе кандидатов на выборах АКЗС

В течение трех дней жители региона выбирали депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания Вице-спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Денис Голобородько заявил о предварительном успехе кандидатов "Единой России" на выборах в региональный парламент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ "Прогрессирующая ...
- В России предложи...
- Бизнесмен предлож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым