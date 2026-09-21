В России впервые за 13 лет поставили на учёт новый Bugatti

В России впервые за 13 лет поставили на учёт новый гиперкар Bugatti. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Врач Говтва преду...
- ВД Продажи поливитам...
- АК Автоэксперт Архип...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым