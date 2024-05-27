США признали поставки Украине устаревшего оружия

США неожиданно признали, что поставляли и поставляют Украине устаревшее оружие. Об этом официально сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в ходе своего визита на Тайвань Маккол заявил, что Тайваню США будут поставлять новейшеее оружие, в отличие от Украине, котрой США поставляют устаревшее вооружение.