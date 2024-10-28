Власти Приморского края просят отсрочить на год маркировку рыбных консервов

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края обратилось в Минпромторг с просьбой перенести обязательное требование по маркировке консервов из рыбы и морепродуктов на год – до 1 декабря 2025 года.