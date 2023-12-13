Энергетики «Тверьэнерго» подтвердили готовность к работе в осенне-зимний период

Статус, символизирующий своевременную подготовку электросетевого комплекса региона к зиме, получен «Тверьэнерго» на основании решения Приказа Минэнерго России, подтверждающего готовность компании «Россети Центр» и всех филиалов организации к прохождению осенне-зимнего максимума температур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии