"Мигрантская мафия" поднимает нам тарифы ЖКХ. Неужели правда? Юрист Александр Толмачёв рассказал, как управляющие организации зарабатывают на трудовых мигрантах.
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Управляющие компании НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ ДЛЯ ДОМОВ, но деньги ДЕРУТ!! Сегодня, в день "включения отопления", я в этом убедился. МОШЕННИКИ!! Сказали, что 14 дней будут "включать"... НО оплату возьмут по полной программе.
Серьезный аудит в ЖКХ и штурмовые батальоны в СВО будут полностью укомплектованы... ну или зоны...
"Управляющие компании", которые жильцы практически не могут сменить из-за воровства - ЧАСТНЫЕ грабительские шайки, действующие по законам пещерного капитализма. А за повышение тарифов расеяне дружно проголосовали на прошедших выборах Чего ж теперь скулить?
Мигранты виноваты в том, что своими взятками развращают наших чиновников и всевозможных управляющих. Поэтому и вымели из УК российских дворников и уборщиц.
Вот мне интересно, а тот кто эту чушь несусветную лепит в "тырнэте" квитанции на оплату ЖКХ хоть раз в своей никчемной жизни держал в руках? Он смотрел из чего складывается общая сумма? 80% платежей это отопление и водоснабжение! И цены на них лепит не ЖКХ, а поставщик услуг! ЖКХ получает только сумму которая именуется обслуживание. А в неё входят расходные материалы, т.е. моющие средства, ветошь, инструменты, запасные части или проще говоря расходники, а это начиная от ламп освещения, кранов и прочего, спец. одежда, средства защиты и соответственно сама зарплата! Но ведь кому то это надыть! Вопрос кому и зачем??