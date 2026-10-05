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Медвежий угол

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"Мигрантская мафия" поднимает нам тарифы ЖКХ. Неужели правда?

"Мигрантская мафия" поднимает нам тарифы ЖКХ. Неужели правда?

"Мигрантская мафия" поднимает нам тарифы ЖКХ. Неужели правда? Юрист Александр Толмачёв рассказал, как управляющие организации зарабатывают на трудовых мигрантах.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcev

Управляющие компании НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ ДЛЯ ДОМОВ, но деньги ДЕРУТ!! Сегодня, в день "включения отопления", я в этом убедился. МОШЕННИКИ!! Сказали, что 14 дней будут "включать"... НО оплату возьмут по полной программе.

Профиль пользователя Искандер
Искандер

"Управляющие компании", которые жильцы практически не могут сменить из-за воровства - ЧАСТНЫЕ грабительские шайки, действующие по законам пещерного капитализма. А за повышение тарифов расеяне дружно проголосовали на прошедших выборах Чего ж теперь скулить?

Профиль пользователя александр петров
александр петровизменено

Вот мне интересно, а тот кто эту чушь несусветную лепит в "тырнэте" квитанции на оплату ЖКХ хоть раз в своей никчемной жизни держал в руках? Он смотрел из чего складывается общая сумма? 80% платежей это отопление и водоснабжение! И цены на них лепит не ЖКХ, а поставщик услуг! ЖКХ получает только сумму которая именуется обслуживание. А в неё входят расходные материалы, т.е. моющие средства, ветошь, инструменты, запасные части или проще говоря расходники, а это начиная от ламп освещения, кранов и прочего, спец. одежда, средства защиты и соответственно сама зарплата! Но ведь кому то это надыть! Вопрос кому и зачем??