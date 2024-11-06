Блейк Лайвли впечатлила смелым нарядом на мероприятии в Лос-Анджелесе

Актриса не стесняется округлившейся фигуры. Блейк Лайвли гордо демонстрирует округлившуюся фигуру LEGION-MEDIA37-летняя Блейк Лайвли без труда оказалась в центре всеобщего внимания на мероприятии окружного музея искусств в Лос-Анджелесе.
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