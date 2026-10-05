Добросовестность государства: от налоговой презумпции к конституционному принципу

В статье рассматривается концепция добросовестности государства как самостоятельного правового принципа, выведенного Конституционным Судом РФ из Конституции, но ещё не сформулированного как единый институт.
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