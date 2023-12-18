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  • Meerflieger
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Собянин объявил о запуске городского сервиса «Наша свадьба»

Собянин объявил о запуске городского сервиса «Наша свадьба»

Организовать свадьбу будет еще проще и удобнее Полезных функций на портале mos. ru стало еще больше. С недавних пор на сайте заработал сервис «Наша свадьба», с помощью которого можно подобрать место для заключения брака в столице.

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