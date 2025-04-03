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Орловцы доставили гуманитарку в прифронтовой госпиталь

Орловцы доставили гуманитарку в прифронтовой госпиталь

Очередная партия гуманитарного груза с Орловщины доставлена в прифронтовой госпиталь. Депутат Орловского облсовета Юлия Мальфанова совместно с президентом Адвокатской палаты области Сергеем Мальфановым 2 апреля передали военным медикам большую гуманитарную посылку.

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